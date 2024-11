Agrigentonotizie.it - L'inchiesta antimafia "Mosaico": Russotto torna in carcere, deve scontare residuo di pena

Leggi su Agrigentonotizie.it

to in. In esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dalla procura generale della Corte d'appello di Palermo, i carabinieri della tenenza di Favara hanno arrestato Gerlando, 35 anni, condannato a margine del processo - si è trattato del troncone abbreciato - avviato.