Ilgiornale.it - Lilli la patriota, le allucinazioni di Lepore, gli esuli di X: ecco il podio dei peggiori

Leggi su Ilgiornale.it

La giornalista ammette che non possono entrare tutti gli immigrati. Il sindaco di Bologna non vede le violenze rosse. Ruotolo & Co in fuga da X.della settimana