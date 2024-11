Sbircialanotizia.it - Levante e la sua ‘Opera quotidiana’: “Una reazione poetica al peggio”

Due anni di poesie, dipinti e pensieri che la cantautrice ha raccolto in un diario intimo e artigianale in uscita per Rizzoli il 19 novembre. E rivela di essere al lavoro sul suo sesto album: “Sto scrivendo il disco nuovo ma mi prendo il tempo necessario”. Sanremo? "Per ora è escluso" Unaal .