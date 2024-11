Cataniatoday.it - L'Ekipe Orizzonte vince e convince, Bogliasco battuta a Nesima

Leggi su Cataniatoday.it

L’centra la quinta vittoria in altrettante partite di campionato, superando il1951 davanti ai propri tifosi.Oggi le catanesi hanno infatti battuto le liguri per 16-5 alla piscina di(CT), salendo così a quota 15 punti in classifica.Gara indirizzata sin.