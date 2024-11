Lanazione.it - Le vasche sono piaciute. Si prosegue fino a gennaio

L’idea della rievocazione anni Ottanta delledel sabato sera in via Roma è piaciuta. A lanciarla è stato il Ccn ‘Vivi Carrara’ nell’ottica di riportare gente a passeggio e ripeterla ogni fine settimana. Si parte sabato dalle 18 con l’evento dedicato al vino rosso. Un’iniziativa semplice per riportare gente non solo in via Roma, ma in tutti i bar e ristoranti della città. I commercianti del Ccn credono che calendarizzare gli eventi sia una strada maestra per riabituare i cittadini a vivere la città. Questo il programma delle degustazioni in occasione delledel sabato sera: sabato 23 novembre birra, 7 dicembre bollicine, 14 dicembre vino bianco, 21 dicembre cocktail, 28 champagne, 4ponch, 11vino rosè, 18vin brûlé e sabato 25sangria.