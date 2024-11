Avellinotoday.it - Le previsioni meteo del 17 novembre ad Avellino

Leggi su Avellinotoday.it

Adi cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi per tutta la giornata, con la sola eccezione di qualche addensamento serale. Non sono previste piogge. Durante il giorno, la temperatura massima raggiungerà i 17°C, mentre la minima sarà di 9°C. Lo zero termico si attesterà a 3168 metri. I.