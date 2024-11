Periodicodaily.com - “L’amore rubato”, a Ottati per combattere la violenza di genere

Leggi su Periodicodaily.com

Il 23 novembre 2024 alle 17, Non sei sola Battipaglia parteciperà al dibattito “”, promosso dalla socia Rosa Ferro, presso il Teatro Comunale di. Non sei sola Battipaglia partecipa a “” Il 23 novembre 2024 alle ore 17:00, l’associazione Non Sei Sola Battipaglia avrà il piacere di partecipare al dibattito intitolato “