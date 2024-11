Casertanews.it - "La violenza di genere non è sul menù": incontro di sensibilizzazione a Casal di Principe

Leggi su Casertanews.it

Mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione dellacontro le Donne, il movimento cittadino PrimaVera, in collaborazione con Albarosa e Wendy, ha organizzato un aperitivo informativo al Bar del Corso adi, con inizio alle 18.