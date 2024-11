Sport.quotidiano.net - La squadra. Angella-Montevago, doppio forfait. Si scaldano Sylla e Seghetti

Leggi su Sport.quotidiano.net

Alla finehanno alzato bandiera bianca. Il difensore centrale e l’attaccante non saranno della partita con il Pineto. I due non sono stati neppure convocati. Il centrale, che ha giocato al derby non al meglio della condizione, non ha recuperato per la sfida in Abruzzo, l’attaccante è alle prese con una botta rimediata con la Ternana che gli ha creato un fastidio al polpaccio ma dovrebbe dare la sua disponibilità per la prossima gara con l’Arezzo. Assenze pesanti per Lamberto Zauli che si aggiungono a quelle di Plaia, Amoran e Di Maggio impegnati in Nazionale, e i giocatori fuori ormai da tempo come Lewis, Dell’Orco e Cisco. Il problema principale, come già accaduto anche in passato, è quindi il pacchetto arretrato. Per il Grifo che oggi sfida il Pineto andrà in campo una difesa inedita.