Laverita.info - La Schlein ingrana la retro su Fitto: «Non l’ho mai messo in discussione»

Il segretario dem fa dietrofront: «Il problema non è il portafoglio di peso per l’Italia. Però non vogliamo l’allargamento a destra della Commissione». Massimiliano Salini (Ppe): «Ribera bocciata, serve un nuovo nome».