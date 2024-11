Lanazione.it - “La reputazione social“. Successo dell’iniziativa

Leggi su Lanazione.it

Battesimo pubblico per il Circolo della Stampa di Lucca che nella serata di giovedì ha organizzato nell’Antica Armeria di Palazzo Ducale il suo primo incontro pubblico dal titolo "L’epoca della". Vi hanno preso parte il presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Bartoli, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, Giampaolo Marchini, il giornalista e comunicatore Daniele Chieffi e la presidente del Circolo della Stampa di Lucca, Anna Benedetto con la moderazione di Lelio Simi. All’incontro su uno dei temi maggiormente dibattuti nel mondo dell’informazione e della comunicazione ha partecipato un folto pubblico costituito in buona parte da giornalisti e esperti della comunicazione della nostra zona. Il Circolo della Stampa di Lucca ETS è stato costituito come associazione nel giugno scorso e vede presidente Anna Benedetto, vicepresidente Eva Nuti, segretario Roberto Salotti, tesoriere Sirio Del Grande, consiglieri Luca Galeotti, Lorenzo Lombardi, Massimiliano Paluzzi, Lorella Sartini: l’associazione senza scopo di lucro ha come scopo attività di formazione e informazione sulla professione giornalistica, attività di aggiornamento formativo professionale, di approfondimento, studio, formazione sui media e sulla comunicazione, di formazione, informazione e educazione nelle scuole, di approfondimento culturale su tematiche legate alla professione, anche in collaborazione con enti e associazioni.