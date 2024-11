Iltempo.it - La puntata speciale con Rudy Giuliani: “Finita la tirannia democratica” | VIDEO

Leggi su Iltempo.it

Nell'episodiodella rubrica americana, l'ex sindaco di New Yorkcommenta da vicino i risultati elettorali direttamente dalla Florida. Con la sua esperienza da avvocato personale di Donald Trump,ripercorre le dinamiche della notte elettorale e approfondisce la figura del nuovo Presidente eletto. Denuncia con forza la persecuzione giudiziaria orchestrata dai Democratici contro Trump e i suoi sostenitori, incluso lui stesso, come parte di una strategia politica per colpire gli avversari. Concludendo,delinea il futuro di un'America e di un Occidente che, secondo lui, si apprestano a rinascere sotto la guida del movimento MAGA.