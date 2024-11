Sondriotoday.it - La Nuova Sondrio a Lodi per continuare a crescere

Leggi su Sondriotoday.it

Domani alle 14,30, nel proprio match valido per la quattordicesima giornata d'andata del girone B del campionato di serie D, lava a far visita al Fanfulla in uno scontro diretto che mette in palio punti pesanti nella corsa alla salvezza.Striscia apertaAncora senza.