La mela non cade lontano dal Raimo

La saggezza popolare ci racconta che lanonmai lontana dal. Perché se in Italia i professori vanno in televisione a incitare alla violenza, gli studenti poi vanno in piazza a fare casino. Non sto incolpando lui, perché lui fa quello che la sinistra sa fare in questa fase di crisi culturale che vive: agitare il fascismo come nemico e incendiare di odio un Paese che ha scelto alle elezioni democraticamente chi voleva al governo. Se non si capisce nemmeno che non legittimare l'avversario più forte è un dogma antidemocratico, pensare di risolvere la questione di Gaza è rendersi ridicoli. E così in piazza nel nome della cultura e della libertà s'imbratta di sangue la foto del premier Meloni, si brucia il pupazzo del ministro Valditara, si carica la polizia e si ammaina la bandiera italiana per issarne una palestinese.