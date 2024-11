Palermotoday.it - La mancanza di senso civico a Villabate

Leggi su Palermotoday.it

, in largo Hilton, esiste un divieto di transito e parcheggio ma gli automobilisti non rispettano le indicazioni del Comune. Gli stessi vigili urbani, ad espressa domanda fatta da un cittadino, hanno risposto che non potevano sempre fare la multa perché sono a corto di personale.