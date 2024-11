Ilpescara.it - La cena non è pronta, prende a calci e pugni la madre e picchia anche la sorella: 28enne arrestato a Collecorvino

Leggi su Ilpescara.it

Avrebbe preso alamalata perché lanon era, per poi afferrare per i capelli lacolpendola con un bastone di legno fino a quando quest’ultima, riuscendo a divincolarsi, non sarebbe riuscita a uscire per chiedere aiuto. A evitare il peggio i carabinieri a.