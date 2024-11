Napolipiu.com - Kim, la Corea gli concede un privilegio mai visto: è bufera

L’ex difensore del Napoli potrà completare il servizio militare in una modalità riservata a lui: scoppia il caso in patria Una notizia destinata a far discutere arriva dalla Germania. Il quotidiano “Bild” ha svelato un clamorosoconcesso a Kim Min-jae, ex difensore del Napoli oggi al Bayern Monaco.Il governo sudno ha infatti autorizzato il centrale campione d’Italia con gli azzurri a svolgere il servizio militare obbligatorio in una modalità del tutto eccezionale: Kim potrà completare il corso di 18 mesi preper legge direttamente online, senza dover rientrare in patria.Inscoppa il caso KimUna decisione che ha scatenato feroci polemiche indel Sud, dove ogni cittadino maschio è tenuto a svolgere il servizio militare in presenza per un anno e mezzo. Il trattamento di favore riservato al difensore del Bayern non è stato accolto positivamente dall’opinione pubblica sudna.