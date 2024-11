Vanityfair.it - Jeans, il gioco delle coppie: a ogni modello i suoi stivali perfetti

Leggi su Vanityfair.it

These boots are made for wearin'. con i. Ci dispiace abitini, ma tutto quello che molte di noi indosseranno, da adesso fino alla prossima primavera, non saranno altro che pantaloni in denim in combo aldipiù adatto. Che, ovviamente, vi indichiamo noi