Jake Paul batte Mike Tyson tanti sbadigli e pochi pugni nel match dell’anno

Il 27enne domina contro il 58enne Iron, che resiste per 8 round ma non impensierisce mai il rivaleai punti neldell'anno. Il 27enne youtuber, vincitore per decisione unanime dei giudici (80-72, 79-73 e 79-73), supera il 58enne ex campione del mondo dei pesi massimi oggi al termine .