Jack Paul vs Mike Tyson: Iron Mike sconfitto, ma in piedi per tutte le 8 riprese…

Si è conclusa con una vittoria ai punti perl’incontro più discusso del secolo tra il pugile star dei social network e, di 31 anni più vecchio. L’incontro, in diretta in streaming su Netflix (con tanti problemi di collo di bottiglia) ha detto poco tecnicamente; come al solito un grande show .