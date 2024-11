Oasport.it - Italia-Giappone oggi, Billie Jean King Cup 2024: orari, programma singolari e doppio, tv, streaming

Dopo due giorni d’attesa, con l’esentata dal primo turno, scendono in campo le azzurre alleCup Finalsdi tennis. A Malaga, in Spagna,, sabato 16 novembre scatteranno i quarti di finale e dalle ore 10.00 le azzurre faranno il loro esordio contro il.I nomi delle giocatrici schierate verranno comunicati entro un’ora prima dell’inizio del tie: il format è quello che prevede duee l’eventuale. Ad aprire le danze sarà il singolare tra le numero 2, cui seguirà la sfida tra le numero 1 delle due selezioni. Solo in caso di parità si disputerà ildecisivo.La diretta tv del quarto di finale traalleCup Finalsdi tennis sarà fruibile su SuperTennis HD, mentre la direttadelle partite sarà disponibile su SuperTenniX, infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.