"Inzaghi alla Juventus": manca solo un passaggio

Annuncio sorprendente sul possibile ‘tradimento’ di Simonecon il club bianconero: ecco la condizione per vederlo sulla panchina torineseAll’Inter, Simoneha aperto un ciclo importante di vittorie e si è fatto apprezzare per la sua bravura. Una crescita e un’evoluzione notevoli, quelle del tecnico piacentino, che lo hanno portato a diventare uno degli allenatori più interessanti d’Europa. E i campioni d’Italia hanno tutta l’intenzione di tenerselo stretto e il più a lungo possibile, anche se come sempre, in questi casi, di certezze non ce ne sono e le vie del mercato sono infinite.Da ‘re di coppe’ a tecnico completo, in grado di vincere uno scudetto e che può puntare già quest’annoriconferma,ha vissuto un percorso esaltante sulla panchina interista. Attirando le attenzioni di diversi club importanti.