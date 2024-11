Ilrestodelcarlino.it - Infortunio sul lavoro, grave operaio di 69 anni

Nella tarda mattinata di ieri sono stati mobilitati i soccorsi per un incidente sulavvenuto nel comune di Campegine. Vittima un uomo di 69, portato all’ospedale Maggiore di Parma valutato dagli operatori del 118 codice 3, quindi in gravi condizioni. Si allunga così, purtroppo, la lista di infortuni a donno di lavoratori avvenuti nella nostra provincia. Il fatto è avvenuto poco prima delle 10 del mattino in un’azienda con sede in via Kennedy a Caprara, nel comune di Campegine. Stando a quanto emerso nelle ore successive all’incidente, pare che l’uomo, unclasse ’56, abbia subito un trauma oculare durante le operazioni di scarico di materiale, venendo urtato al capo e allo sterno. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con ambulanza e automedica i quali, dopo le prime valutazioni sulle condizioni di salute della vittima, hanno portato il lavoratore 69enne all’ospedale di Parma.