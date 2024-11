Ilgiorno.it - Influenza, casi in aumento in Lombardia. Pregliasco: “Inizio intenso, il picco durante le festività di Natale”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 16 novembre 2024 – L’inizia a frasi sentire in, ma anche in tutta Italia. Già più di 1,3 milioni di italiani sono stati colpiti, oltre 370mila nell'ultima settimana. Il, però, saràle prossimenatalizie. “Di sicuro la stagione sta iniziando in modo abbastanza, come già le prime previsioni facevano pensare. Si conferma la circolazione di un mix di virus”, da quelli dell'ai loro tanti 'cugini', dal virus respiratorio sinciziale Rsv al Covid. “Siamo ancora in una fase iniziale – ha confermato all’Adnkronos il virologo Fabrizio, Direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano – ma il freddo è cominciato e credo che, come sempre, ilarriverà presumibilmente a cavallo dellenatalizie”. In totale, l'2024-25 con il suo cocktail di patogeni metterà a letto “circa 15 milioni di italiani”.