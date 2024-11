Liberoquotidiano.it - India: incendio in ospedale a Jhansi, morti 10 neonati

Nuova Delhi, 16 nov. (Adnkronos/dpa) - Almeno diecisonoe altri 16 sono rimasti gravemente feriti in unscoppiato nell'unità neonatale di undi. Sono già partite le indagini per capire quali siano le cause dell', ma le autorità ipotizzano si sia trattato di un cortocircuito. “La morte deiè molto spiacevole. Insieme ai familiari, stiamo cercando di identificare i corpi”, ha dichiarato Brajesh Pathak, viceministro dello Stato settentrionale Uttar Pradesh. Pathak, che ha promesso che si indagherà sulle cause dell', ha aggiunto che “saranno presi provvedimenti severi contro i responsabili”. L'incidente è avvenuto intorno alle 22.45 ora locale, quando, secondo la ricostruzione del viceministro, un corto circuito all'interno del concentratore di ossigeno potrebbe aver causato l'