Incontri con i carabinieri: "Ecco come difendersi dai truffatori"

Anziani sempre più nel mirino dei. Per reagire sono essenziali prevenzione e informazione. Così proseguono gliinformativi deicoi cittadini. E’ stata la volta del circolo Arci di Bagnile dove il comandante di Macerone, maresciallo ordinario Irene Paternostro, unitamente a militari del reparto, ha illustrato a una cinquantina di anziani presenti tutte le accortezze utili ad evitare di rimanere vittime di simili azioni. Dal video trainante della campagna nazioonale dei, è stato Lino Banfi a mettere in guardia i coetanei sintetizzando la tecnica deiper convincere la vittima alla dazione di denaro o preziosi. "Durante l’incontro – riferisce una nota dei– sono state illustrate tutte le accortezze da seguire per evitare di subire truffe e furti: dal diffidare dei, che si presentato solitamente in modo gentile ed elegante, alla necessità, quando si è soli in casa, di non aprire alle persone sconosciute (malintenzionati) ovvero di non assecondare in alcun modo le richieste, fatte da estranei, di poter visionare soldi o preziosi.