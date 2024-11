Salernotoday.it - Incidente tra moto e scooter: tre feriti, accertamenti in corso

Leggi su Salernotoday.it

Bruttolungo la strada statale 18, nel pomeriggio di oggi, all'altezza di Vietri. Tre i, di cui uno con varie fratture agli arti: tutti i malcapitati sono stati soccorsi e accompagnati in ospedale, per le cure del caso.Indagano, dunque, le forze dell'ordine per ricostruire.