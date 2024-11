Milanotoday.it - Incidente a Milano, perde il controllo della macchina e devasta sei auto parcheggiate

Leggi su Milanotoday.it

Prima i pneumatici che stridono sull’asfalto freddo, poi il boato causato dall’urto con altre sei macchinein strada e la Polo che finisce ribaltata in strada. È l’avvenuto in via Verbano anella notte tra venerdì e sabato 16 novembre in cui è rimasta leggermente.