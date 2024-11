Riminitoday.it - In arrivo un nuovo playground di basket aperto al pubblico

Leggi su Riminitoday.it

Uncampo daall’, illuminato e videosorvegliato, sarà presto realtà a Cattolica. Si tratta di un importante progetto pensato per i giovani e per tutti gli appassionati di pallacanestro, che potranno finalmente avere a disposizione uno spaziomoderno e sicuro per.