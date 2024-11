Ilrestodelcarlino.it - Imola, in città spuntano 8 reperti: “Possibile interesse archeologico”

(Bologna), 16 novembre 2024 – Ottodi ‘presunto’ sono stati trovati innel pomeriggio di venerdì 15 novembre da uomo di 60 anni. Non è stato indicato il posto in cui sono stati trovati i frammenti, consegnati ai carabinieri che li hanno presi in custodia; si sa solo che si trovavano in un’area pubblica. Alla vista dei, l’uomo si è incuriosito, ha scattato alcune foto col telefonino e le ha inviate alla figlia che è un’archeologa. Da una prima e sommaria analisi delle immagini ricevute, la studiosa ha risposto al padre dicendogli di non toccare niente e di avvisare i carabinieri. Ed è quello che ha fatto il 60enne. Come da normativa, l’uomo ha telefonato infatti al 112 e informato la centrale operativa dei militari dell’Arma di. Appresa la notizia, i carabinieri hanno raggiunto l’uomo, preso in custodia i frammenti e informato le autorità, civili (Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per lametropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara) e militari (Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Bologna).