Ecodibergamo.it - Il Villaggio di Natale in piazzale Alpini: al via con 25 casette piene di sorprese - Le foto

LE FESTIVITÀ. Traffico intenso in via Mai e molte persone per le vie del centro di Bergamo alla scoperta delle attrazioni natalizie e per i primi regali nella mattinata di sabato 16 novembre.