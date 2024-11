Riminitoday.it - Il tour de force della Rivierabanca prosegue al PalaMacchia di Livorno

Leggi su Riminitoday.it

Quinto impegno in quattordici giorni per laRimini, che chiude un autenticodealdisfidando la Libertas (palla a due domenica alle 18). Per Rimini l’obiettivo è quello di continuare il positivo ruolino di marcia di questo inizio di stagione, in attesa.