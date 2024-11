Triesteprima.it - Il regno delle truffe web è qui: in città spariti oltre due milioni di euro in un anno

Leggi su Triesteprima.it

TRIESTE - Duecentoventuno frodi, una e mezza ogni giorno, per un ammontare complessivo diduedisottratti ai triestini e per una media di circa 6800che spariscono ogni 24 ore. Le cifre sulletrattate dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica -Polizia.