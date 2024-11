Ilrestodelcarlino.it - Il paese dove non arriva la posta

Abito a Cereglio, comune di Vergato in provincia di Bologna. Da oltre un mese non mi viene recapitata laordinaria, così come ai vicini di casa. Gli ufficili di riferimento (Tolè, Vergato, Roffeno) dicono di non essere competenti per le consegne; ho scritto un reclamo alle poste centrali nazionali, ma immagino che la protesta di un povero cittadino comune avrà scarso successo. E poi ci si lamenta del degrado che subiscono le zone montane, queste cose non ne sono la conseguenza, ma una delle cause.Giorgio Vignoli