Iltempo.it - Il giorno della svolta artica: "Freddo, pioggia e neve in pianura". Scatta l'allerta

Primi segnali di peggioramento meteo domenica 17 novembre. Nuvolosità in crescita al Nord con possibili piogge sull'area del Levante ligure ma anche al Centro deboli piovaschi potranno interessare l'alta Toscana. Nel resto d'Italia cieli tendenti al sereno. Un vero e proprio "anticipo di inverno" è atteso invece per la prossima settimana, spiegano gli esperti de IlMeteo.it, a causa di un'incursione di ariache porterà"e purefino in". Il tutto a partire da lunedì 18, con temporali su Toscana, Lazio, Campania e Calabria fino a mercoledì 20 novembre. Ma la stretta polare entrerà nel vivo da giovedì 21 novembre con una "fase di diffuso emaltempo" che investirà in primis il Centro-Nord "con il rischio di veri e propri nubifragi". Non solo. "Complice l'ingresso di aria molto fredda potrebbe arrivare la primastagione fino insu Piemonte, Lombardia e alto Veneto", spiegano gli esperti.