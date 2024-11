Casertanews.it - Il comune attinge dal Cub per l'assunzione di 5 nuovi dipendenti

Leggi su Casertanews.it

Ildi Aversadagli elenchi del Consorzio Unico di Bacino per l'di tre funzionari (ex categoria D) e 2 istruttori (ex categoria C) da inserire nel proprio organico. In particolare le figure ricercate sono di un funzionario amministrativo, due funzionari tecnici, un.