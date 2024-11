Monzatoday.it - Il Carrefour sulla Novedratese ha chiuso per sempre: arriva un altro colosso della grande distribuzione

Leggi su Monzatoday.it

Ilhadefinitivamente le sue porte, lasciando la comunità senza quello che per anni è stato un punto di riferimento per la spesa quotidiana. La chiusura, per quanto annunciata da tempo, è ancora una novità per molti clienti che, ignari del cambiamento.