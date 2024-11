Vanityfair.it - I trattamenti viso da regalarsi per ridare vitalità e illuminare la pelle in un attimo

Leggi su Vanityfair.it

Non c'è un momento perfetto per un trattamento, se non quando se ne sente il bisogno. E bisogna assecondare questo richiamo, perché solo unavitale è unadavvero sana