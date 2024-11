Lanazione.it - I ragazzi di Csaba Kun vogliono sorridere

Leggi su Lanazione.it

Tutto pronto per la quinta giornata del campionato di serie A1. Il Circolo Prato 2010, oggi pomeriggio a partire dalle 17, sarà impegnato in uno scontro diretto salvezza in casa dei sardi di Norbello. La formazione pratese è reduce dal pareggio per 3-3 in casa con il Tennistavolo Sassari. IdiKun hanno finora ottenuto tre pareggi e una sconfitta a Cagliari e sono alla ricerca della prima vittoria in un campionato che si presenta molto equilibrato. Il Norbello è ancora a secco di risultati e si trova all’ultimo posto a zero punti. La formazione della provincia di Oristano può contare su Marco Cappuccio (grande ex della sfida), classe 2002 e numero 33 del ranking italiano, sul’argentino Gaston Alto, sul russo Mokropolov e sul’ucraino Zhmudenko. La formazione pratese si presenterà invece con il giovane Allegranza, il veterano Fatai e il tecnicoKun.