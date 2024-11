Inter-news.it - Gudmundsson ha un obiettivo chiaro: Fiorentina-Inter nel mirino

Albertè stato uno dei calciatori corteggiati dall’nell’ultima finestra estiva di mercato. Alla fine l’islandese è approdato alla, con la quale potrebbe tornare ad allenarsi proprio in vista della sfida con i nerazzurri.IL PUNTO – Albertspera di tornare al meglio della propria condizione fisica in vista della sfida tra. L’islandese, che è stato sul taccuino dei nerazzurri per un possibile acquisto nell’ultima sessione di calciomercato, ha vissuto un inizio di stagione complicato a causa dei problemi fisici e del processo per presunta “violenza sessuale” che lo ha visto accusato in Islanda. Ora, l’ex Genoa sembra pronto per tornare ad allenarsi con la, in attesa di recuperare la forma adatta per essere schierato da Raffaele Palladino nel match casalingo contro l’