Firenzetoday.it - Gratteri: "Sezione antimafia a Prato? Non serve, parcellizzare la giustizia porta alla paralisi"

Leggi su Firenzetoday.it

“Istituire una procura distrettuale? Non penso serva, basta la dda di Firenze per indagare. Lo dico perché in generale sono contro la “parcellizzazione” della: più si parcellizzano gli uffici, più aumentano le spese e più è facile paralizzare l'azione dei magistrati.