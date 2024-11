Lanazione.it - Giornata prematurità, il David diventa viola

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 16 novembre 2024 - Il 17 novembre ilal Piazzale Michelangelo si illumina diin occasione dellamondiale della2024. Giunta alla sua sedicesima edizione l’iniziativa è promossa a livello nazionale dalla Società italiana di neonatologia (Sin) e Vivere Ets, Coordinamento nazionale delle associazioni dei genitori. Il claim della2024 è: “Ogni anno oltre 13 milioni di bambini nascono prematuri. Accesso a cure di qualità ovunque!”. Come si legge in una nota è costante e quotidiano l’impegno dei neonatologi della Sin e dei volontari di Vivere affinché siano riconosciuti i diritti dei neonati prematuri e delle loro famiglie a cure di qualità e uguali per ogni bambino d’Italia. L’illuminazione speciale è a cura di Firenze Smart.