Ravennatoday.it - Giornata dei poveri, la Caritas: "In troppi senza casa mentre tante abitazioni restano vuote"

Leggi su Ravennatoday.it

Il tema dell’abitare e le suecriticità sul territorio saranno al centro dell’appuntamento organizzato dalladi Ravenna, arcidiocesi e l’Opera Santa Teresa. L’evento è in programma domenica 17 novembre in occasione dell’ottavamondiale deiche quest’anno ha per tema.