G20 piatti vuoti sulla spiaggia di Copacabana contro la fame nel mondo

733sono stati posizionatidi, a Rio de Janeiro in Brasile, per rappresentare le persone che soffrono lanel. La protesta, organizzata dall’ONG Rio da Paz (Rio per la Pace), intende richiamare l’attenzione dei leader delle nazioni più ricche delche saranno in Brasile per il vertice del G20 del 18 e 19 novembre. Tutti i Paesi membri hanno firmato il documento del vertice e si prevede che, tra il 2025 e il 2030, si attuino attività concrete per accelerare l’eliminazione dellae la riduzione della povertà. Secondo i dati forniti dalle Nazioni Unite, nel 2023 circa 733 milioni di persone hanno sofferto la, pari a una persona su undici a livello globale e una su cinque in Africa. Il primo giorno del G20 sarà lanciata un’Alleanza globalelae la povertà.