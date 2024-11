Agrigentonotizie.it - Forzano la saracinesca del magazzino e rubano i bidoni di olio extravergine: colpo da 5 mila euro

Hanno forzato ladel, si sono intrufolati e senza che nessuno si accorgesse di nulla hanno rubato idid'oliva. Non uno, non due, ma diversi perché ad essere rubati sono stati ben 300 litri.quantificato in almeno 5quello messo a segno nel centro.