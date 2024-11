2anews.it - Forcella, ritrovata pistola in un vano ascensore

Leggi su 2anews.it

L’arma era nascosta neldi uno stabile, in vicoletto Zuroli a Napoli, nel quartiere, avvolta in un panno insieme ad un passamontagna. Sono ancora le armi al centro dei controlli dei Carabinieri. Durante una perquisizione in una palazzina in vicoletto Zuroli a Napoli, nel quartiere, i militari del nucleo investigativo di .