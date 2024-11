Lopinionista.it - Fedriga: “Sconfessato che l’autonomia non possa applicarsi”

TERNI – “Il punto fermo è che la Consulta ha ritenuto legittima la norma, seppure con la necessità di qualche correzione che potrà essere fatta anche con decreti attuativi”. Così all’Ansa il presidente del Friuli Venezia Giulia e della conferenza delle Regioni, Massimiliano, parlando di quanto deciso dalla Corte costituzionale suldifferenziata.“Ma il passaggio fondamentale, cioè la contestazione che tutta la norma non fosse costituzionalmente compatibile come chiedevano i ricorrenti e quindi chedifferenziata non potessein questo Paese è stata sconfessata dalla Consulta”, ha detto a Terni.L'articolo: “chenon” L'Opinionista.