Fanpage.it - Farmaco anti Alzheimer che rallenta il declino cognitivo approvato dall’EMA: quando arriva in Italia

Leggi su Fanpage.it

Il Comitato per i Prodotti Medicinali ad Uso Umano (CHMP) dell'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) hail Lecanemab (nome commerciale Leqembi), un efficacecheildella demenza. Come funziona esarà disponibile anche in