Fano, scontro tra auto in via Papiria

, 16 novembre 2024 – Dueche andavano nella stessa direzione (verso monte) si sono urtate ieri pomeriggio alle 17.15 in viain prossimità dell’intersezione con rotatoria di Sant’Orso. I due conducenti – un uomo classe ‘69 residente a Milano (alla guida di una Alfa Stelvio) e un ragazzo classe ‘82 albanese residente a(alla guida di una Bmw con 4 passeggeri maggiorenni a bordo) - procedevano nella stessa direzione di marcia e per cause in corso di accertamento della Polizia Locale, sono entrati in collisione. Nessun ferito. Sul posto la Poliza locale.