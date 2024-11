Ilrestodelcarlino.it - Fano, auto si incastra sotto il tir

, 16 novembre 2024 – Scontro tra un’e un camion oggi alle 14.30 sulla sp92 in prossimità dell’intersezione con l’ss73-bis (200/300 metri dopo il Biricocco). La Renault Scenic condotta da donna del ‘94 nata in Moldavia e residente a, che circolava con direzione mare, in prossimità dell’intersezione con la superstrada si è scontrata con l’articolato condotto da ragazzo classe ‘92 residente a Fermignano, che svoltava a sinistra in direzione della ss73-bis. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’a gpl e la polizia locale per i rilievi. Nessun ferito.